Affaire de trafic de faux passeports : La demande de liberté provisoire introduite par les avocats de Kilifeu et Simon rejetée.

Les deux rappeurs Landing Mbessane Seck dit Kilifeu et Simon Kouka restent encore en prison. En effet, la demande de mise en liberté provisoire introduite par la défense lors de leurs auditions tenues le 05 octobre dernier a été rejetée.



L'information a été donnée par l'un des conseillers à savoir Me Khoureychi Ba.



Kilifeu a été entendu ce mercredi 20 octobre 2021 à la Brigade de lutte contre la cybercriminalité suite à la plainte déposée contre Thierno Amadou Diallo dit Thier, Dame Dieng de Leral.net et toute autre personne impliquée dans la collecte et dans la diffusion des données à caractère personnel.