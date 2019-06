Affaire de saisine de deux immeubles de la SONACOS : L'ex Suneor revient sur les faits et relate la bonne version sur cette affaire...

Après certaines informations relayées par la presse faisant état d’une saisine de deux immeubles de la SONACOS S.A au profit de la compagnie bancaire de l’Afrique occidentale (Cbao) du groupe Attijariwafa Bank SA, pour une créance d’un peu plus de 727 millions de nos francs.

La SONACOS apprend à travers un communiqué que cette créance est en souffrance depuis 2014 sous le magistère d’Abbas Jaber. L’actuel SONACOS, alors privatisée s’appelait Suneor.



Elle nous informe qu'en fait d’immeubles, il s’agirait d’un terrain nu objet du titre foncier N. 7583/DG et 16192/DG reporté au livre foncier de Grand Dakar. Une parcelle d’une superficie de 3229 mètres carrés située à Bel Air en bordure de la rocade et évaluée à 350 millions. Il faut y ajouter le titre foncier N. 11055/DG devenu le 7683/RG situé à côté de la route des Grands Moulins de Dakar



Cette affaire donc est héritée par tous les Directeurs qui se sont succédé à la tête de la boite depuis sa reprise par l’État du Sénégal, nous fait savoir le communiqué.



Cependant, pour sauver ce qui pouvait encore l’être, le nouveau Directeur Général de la SONACOS S.A, en l'occurence Modou Diagne Fada a reçu ce 25 Juin, le Directeur Général de la CBAO. Les discussions se sont toutefois tenues dans une ambiance cordiale.