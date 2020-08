Affaire de présumés coups et blessures volontaires : Le Footballeur Sénégalais, Abdou Diakhaté, accusé par une jeune femme de 20 ans.

En larmes, c’est sur Facebook que le mannequin, Samantha Luisa Duarte, 20 ans a dénoncé son agression présumée dans une boîte de nuit en Italie.



Des coups et blessures que lui aurait volontairement infligés le footballeur international Sénégalais, Abdou Diakhaté, 21 ans, qui portait à l’époque les couleurs de la Fiorentino (aujourd'hui prêté à Parme.) Un scandale qui a été révélé par le media Italien Corriere Della Sera, précisément par le biais du journaliste, Marco Gasperreti qui a ébruité l’affaire.



C’est à travers une petite vidéo d’une minute et 24 secondes, postée sur son mur Facebook que la jeune Samantha a parlé avec visiblement beaucoup de difficulté pour articuler. Selon la même source citée ci-dessus : « Elle a trois dents cassées et deux fractures de la mâchoire. »



Une information confirmée par la victime présumée dans sa vidéo qui a ému la toile, elle déclarera : « Ils m'ont opéré à l'hôpital de Careggi, je dois manger de la nourriture pour bébé et je vais être contrainte de subir une rééducation difficile pendant plusieurs mois», regrettera-t-elle les larmes aux yeux. Le Corriere Della Sera de renseigner que la jeune femme a par la suite décidé de porter plainte auprès de la préfecture de police.



Le présumé auteur des faits, Abdou Diakhaté, enregistré à l’état civil à la date du 31 décembre 1998 à Dakar, est passé par la Fiorentino (Centre de formation et u19.) Avant d’être transféré à Parme en janvier 2019, puis prêté à Lokeren (Belgique.) Il est par la suite retourné à Parme où son contrat court jusqu’en juin 2023.



Les circonstances de cette affaire mettant au-devant de la scène le milieu défensif Sénégalais, restent pour l’heure assez troubles. Le média Italien de préciser que « l'attaque » a eu lieu dans la nuit du 23 au 24 juillet à la « Summer Suite Mulina », dans l'ancien hippodrome du parc Cascine.



Dans la vidéo en question, Samantha avouera connaitre son agresseur présumé depuis un bon moment : « Cet homme, que je connaissais depuis des années, m'a appelé en me disant qu'il voulait me parler. Mais quand je me suis rapproché, il m'a frappé avec un coup de poing et m'a cassé la mâchoire. » Un témoignage qui laisse penser qu’il y aurait peut-être des non-dits pour ne pas dire des antécédents houleux entres les deux parties.



Dans son témoignage filmé, la jeune femme de dénoncer le fait que « personne ne l'a aidée, à part ses amis, et que le staff du club a plutôt escorté le joueur en le faisant sortir sans problème… Quand j'ai été battue, ils m'ont laissé dans une mare de sang», raconte la jeune fille.



Son avocat Di Luciano entend porter le combat jusqu’au bout.



Le Corriere Della Sera de rajouter : « Après la chirurgie, les médecins prescrivent également une longue période de rééducation et n'excluent pas les complications avec des dommages permanents. » L’autre partie ne s’est pas encore prononcée sur le sujet…