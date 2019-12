Affaire de la sénégalaise incarcérée pour trafic de drogue : L'association des sénégalais d'Indonésie disculpe A. Dieng.

Nous écrivions dans un premier article que la sénégalaise emprisonnée en Indonésie a bénéficié de circonstances atténuantes. C'est ce qui explique sa condamnation à 11 ans de prison à la place de la peine de mort appliquée d'habitude aux trafiquants de stupéfiants.

Très soucieux du sort de leur compatriote, les sénégalais établis en Indonésie sont convaincus qu'A. Dieng est innocente et qu'elle a été embarquée dans une affaire dont elle ignore tous les contours.

« A. Dieng a fait la connaissance d'un nigérian dans un restaurant de Dakar où elle était en service. Sachant que notre sœur doit voyager, il lui a donné un colis à remettre à son frère. Ce qu'elle a accepté sans chercher à savoir ce qui était à l'intérieur », nous confie le président des sénégalais résidant en Indonésie. « Parallèlement à ses activités dans ce restaurant, elle faisait du commerce au Sénégal et vendait du prêt à porter. C'est dans ce cadre qu'elle est venue en Indonésie », ajoute-t-il.

« Pour vous dire qu'elle est loin de tout ce qu'on peut penser d'elle, un test a été fait pour savoir si elle est consommatrice de drogue, mais les résultats se sont révélés négatifs. Ses communications téléphoniques ont été passées au crible et rien de ce qui a été trouvé n'est de nature à l'enfoncer. En plus, ses empreintes n'ont pas été retrouvées sur les pots de tomate qui ont servi à dissimuler la drogue », plaide M. Badji selon qui, si A. Dieng était vraiment impliquée dans ce réseau de trafic, elle aurait été tuée. « Des personnes ont été exécutées pour avoir transporté moins que la quantité retrouvée sur notre concitoyenne», argue le président de l'association des sénégalais résidant en Indonésie.



Par conséquent, il demande solennellement aux autorités sénégalaises de venir en aide à cette femme.

Âgée de 30 ans, A. Dieng a été arrêtée le 20 février dernier à Jakarta. Condamnée à 11 ans ferme pour trafic de drogue, elle purge sa peine dans une prison de la capitale indonésienne.