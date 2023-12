Affaire de la pouponnière « Keur Yeurmandé »: Ndella Madior Diouf et 9 nounous devant le procureur ce mardi

C’est un jour décisif pour la directrice de la pouponnière « Keur Yeurmandé » de sacré-Coeur qui a été cueillie par la Brigade de protection des mineurs de la Su. Interrogée et placée en garde à vue pour homicides involontaires, maltraitance sur des enfants et exploitation d'une pouponnière sans autorisation, Ndella Madior Diouf sera présentée au procureur. Cependant, elle ne sera pas seule dans le fourgon qui fera route vers le Palais de Justice. Neuf membres du personnel de la pouponnière, dont des nounous et l'assistant de Ndella Madior Diouf, seront aussi déférés.







En effet, les policiers ont, selon toujours le quotidien Libération, « recensé, dans la pouponnière, au moins 5 décès dont certains ont eu lieu sur place. Face aux accusations de maltraitance, Ndella Madior Diouf a nié tout en se défaussant sur les nounous.