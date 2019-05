Affaire de la mineure violée et tuée / Mor Yade : « Il a attendu son dernier jour de location pour passer à l'acte ».

D'après les proches parents de la victime, C. Yade n'a pas passé la nuit chez elle. Elle aurait quitté le domicile familiale, le lundi pour se rendre chez M.S.B qui a élu domicile à quelques pâtés de maisons. C'est tôt le matin que la mère de la victime ira avertir ses frères et sœurs de l'absence de leur sœur C. Yade qui n'a pas passé la nuit chez elle. C. Yade ne reverra pas sa famille, elle a été retrouvée, violée avant d'être tuée dans la chambre de M.S.B au quartier Hersent de Thiès. Selon le frère de la victime, Mor Yade, "

« le présumé coupable, M.S.B avait bien programmé son coup. Il a attendu son dernier jour de location pour passer à l'acte ».