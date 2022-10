Affaire de la loi d'amnistie, cas Barthélémy Dias, remaniement ministériel : le GRAPHE pas en phase avec Macky Sall.

Très remontés, les leaders de la plateforme de communication des alliés de la première heure (GRAPHE) ont tenu une conférence de presse, ce vendredi 14 octobre 2022, au café de Rome pour dénoncer les affaires personnalisés épinglées par la CREI ainsi que d'autres qui charrient des contre valeurs décriées par les citoyens par le biais des VAR. "C'est dire que les sénégalais réclament le replacement de la vertu et de l'éthique au cœur de notre système de gouvernance" et déplore l'absence de Macky 2012, ces alliés de la première heure qui étaient là quand rien ne semblait possible.



Par contre, le GRAPHE ne s'opposerait pas à d'autres mécanismes qui pourraient leur permettre de jouir à nouveau de leurs droits civiques dans le cadre d'une volonté partagée de maintenir notre pays dans un climat de paix sociale et de stabilité politique, préalable nécessaire à tout développement économique.



" C'est pourquoi, il nous faut travailler à faire en sorte que les délits de détournement, de meurtre prémédité et de viol ne puissent plus être graciés ou amnistiés. L’Assemblée nationale devrait s'atteler à faire une proposition de loi dans ce sens. Il faut que l’État reste fort et intransigeant pour tenir droit les balances de la justice. Les politiciens ne sont pas au-dessus de la loi. Un délinquant de quelque bord qu'il soit, doit être traqué et mis définitivement hors d'état de nuire. Nous suggérons une extinction définitive du dossier opposant Barthélemy Dias à feu Ndiaga Diouf (Paix à son âme) et un dédommagement conséquent de la famille du défunt par l’État afin qu'elle puisse sortir de ce deuil qui a assez duré", a déclaré le porte-parole du Graphe, Maguette Ngom.



"Nous n'avons jamais revendiqué de position mais lorsqu'un parti en perte de vitesse se permet à travers un communiqué de minimiser les postes de responsabilité qui lui ont été alloués, quid de Macky 2012 qui, depuis le 30 octobre 2012 n'a plus siégé au conseil des ministres? Même les directions tenues par des membres de cette coalition ont été retirées et confiées à des responsables de l'APR", a ajouté, Maguette Ngom.



Pour les élections présidentielles de 2024, le GRAPHE compte se muer en Coalition ouverte à tous les tenants des organisations sociales et politiques qui partageront les valeurs républicaines d'un Sénégal fort et juste.