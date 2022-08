Ce sont nos confrères de Radio Canada qui vendent la mèche. En effet, c'est une ordonnance du Tribunal administratif du logement qui explique la raison de la visite d’un huissier à la résidence d’une diplomate sénégalaise le 2 août.



Une visite qui a dégénéré et qui s’est transformée en incident diplomatique entre le Sénégal et la Canada. Selon les documents judiciaires, la diplomate sénégalaise devait plus de 45 000 $ en dommage à son locateur.



En effet, la diplomate aurait occupé un bungalow à Gatineau pendant deux ans, de novembre 2018 à octobre 2020, et aurait laissé derrière elle des dégâts et dommages considérables. De la moisissure sur les murs, des planchers imbibés et des infestations de coquerelles en font partie. En outre des meubles auraient été endommagés et certains sont manquants, toujours selon le document rendu par la cour.



Dans le même document, on y apprend que le logeur demande le recouvrement du loyer non payé au moment du départ du locataire, des dommages-intérêts pour dommages au logement, plus les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec et les frais. Et la décision a été rendue le 2 juin, mais la diplomate aurait décidé de ne pas se présenter à l’audience.