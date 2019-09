Affaire de la Caisse d’avance : La demande de libération conditionnelle pour Mbaye Touré et Yaya Bodian sera finalement déposé le lundi

La demande de libération conditionnelle pour Mbaye Touré et Yaya Bodian, co-inculpés de Khalifa Sall, sera finalement déposée le lundi 23 septembre 2019. Et pour cause, leur avocat est en déplacement hors de Dakar, renseigne la Rfm. Qui précise que la demande sera déposée à la prison de Rebeuss et au tribunal de grande instance de Dakar.



Pour rappel, Mbaye Touré et Yaya Bodian, respectivement Directeur administratif et financier et comptable de la Ville de Dakar, ont été condamnés à cinq ans de prison ferme dans l’affaire de la caisse d’avance de la mairie de Dakar.