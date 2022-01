Affaire de l’état-civil de Mbacké / Le juge du tribunal de grande instance de Diourbel envoie l’adjoint au maire et ses acolytes en prison.

Arrêtés par la gendarmerie suite à une plainte du Président du tribunal de Mbacké puis placés sous mandat de dépôt car accusés de faux et usage de faux en écritures publiques, l’adjoint au maire de Mbacké et son acolyte ont finalement écopé d’une peine de 2 ans de prison dont 6 mois ferme.



Mor Sow a malheureusement été reconnu coupable des faits à lui reprochés. Ils avaient délivré et signé à un joueur de navétanes un document auquel il n’avait pas droit...