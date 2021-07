Affaire de l’agent consulaire dépêché à Tokyo : la situation sous contrôle, le rôle joué par l’ambassadeur pointé du doigt

Dakaractu révélait hier que nos compatriotes basés à Tokyo avaient, sur la base de cotisations, fait venir un agent consulaire de Djeddah en Arabie Saoudite pour le renouvellement de leurs passeports. Un imbroglio s’en était suivi du fait que l’agent a décidé de partir pour la Chine alors que nos concitoyens eux estimaient qu’il n’était pas resté assez pour terminer la mission dévolue.

Ce matin, nous sommes en mesure de confirmer que la situation est sous contrôle et l’agent a pu prendre son vol. Mais pour précision, la venue de l’agent est du fait de l’Ambassadeur du Sénégal au Japon, sur demande des sénégalais établis sur place. Et les cotisations et frais qui ont servi au déplacement de l’agent consulaire ont été demandés par l’Ambassadeur. C’est donc lui qui a reçu la somme qui a été récoltée. C’est donc à lui que nos compatriotes réclament leur argent à la suite de la décision de l’agent consulaire de quitter le pays du « soleil levant ». S’en est suivi donc cet imbroglio, qui heureusement s’est terminé sur une bonne note.