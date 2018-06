Affaire de l'Asp qui a tabassé des handicapées : Le collectif des victimes organisent une marche pour contester contre les violences physiques qu'ils subissent.

Suite à l'incident survenu hier en centre ville, entre un agent de la sécurité de proximité (ASP) et des femmes handicapées, le collectif des personnes handicapées a tenu une marche spontanée ce samedi 9 juin, en pleine circulation à Sandaga aux alentours de la pharmacie Guigon.

En effet, depuis hier, circule sur internet une vidéo montrant un Asp déguerpissant de force des mendiantes sur fauteuil roulant, tout en les rouant de coups. Cette déferlante de violence a suscité l'émoi et la colère au sein de cette couche vulnérable de la société. Ils réclament plus de considération et de respect de leurs droits...