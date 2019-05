Affaire de faux médicaments de Touba Belel : Amadou Woury Diallo libéré, le Syndicat des pharmaciens privés du Sénégal en conférence de presse ce vendredi

Le Syndicat des Pharmaciens Privés du Sénégal tient une conférence de presse ce vendredi. Ce, suite à la libération par grâce présidentielle de Amadou Woury Diallo, un des mis en cause dans l'affaire des faux médicaments de Touba Bélel.

Pour rappel, le 11 Novembre 2017, la Brigade de la Gendarmerie de Touba avait intercepté deux camions remplis de faux médicaments d'une valeur estimée à 1 335 000 000 Francs Cfa.

À la suite d'un procès du 11 juillet 2018 au 4 décembre 2018, les deux mis en cause sont condamnés à 5 et 7 ans. D'ailleurs à l'époque, l’Ordre national des pharmaciens et le syndicat des pharmaciens privés n'étaient pas contents du verdict qu'ils jugeaient très léger par rapport à la gravité de l'acte.