Affaire de faux médicaments d’une valeur de 1 335 000 000F CFA saisis à Touba : L’ordre national des pharmaciens félicite les juges et lance un appel pour assainir le milieu

Le Conseil national de l’ordre des pharmaciens a convié la presse ce jour, pour se prononcer sur l’affaire “Touba Bélel” suite au verdict rendu ce 04 Décembre.



Pour rappel, deux camions ont été interceptés par la brigade de Gendarmerie de Touba Bélel le 11 novembre 2017 avec une forte cargaison de médicaments contrefaits d'une valeur estimée à 1335 000 000 FCFA. Ce qui a conduit à l’arrestation des présumés destinataires M. Bara Sylla et le convoyeur M. Amadou Woury Diallo. L'ampleur de cette saisie avait poussé le Conseil National de l’Ordre des pharmaciens et le syndicat des pharmaciens privés du Sénégal à se constituer partie civile dans cette affaire.



Le verdict a condamné Bara Sylla et Mr Diallo, respectivement à 7 et 5 ans d’emprisonnement ferme et chacun à deux millions de Francs CFA d’amende à verser au trésor public.



Après s’être constitués partie civile, les pharmaciens félicitent la gendarmerie qui a opéré la saisie et les juges. En outre, ils exigent la fermeture impérative des points de vente illicites sur toute le territoire du Sénégal, la fermeture définitive et sans délai de tous les dépôts illégaux à Touba qui constitue la plaque tournante de ce trafic du fait de l’impunité qui y règne, ainsi que la ratification sans délai de la convention médicrime qui oblige les États signataires à ériger en infraction pénale la fabrication et le trafic de médicaments contrefaits...