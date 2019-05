Affaire de faux billets : Thione Seck édifié sur son sort le 23 mai prochain, ses avocats parlent d'une «cabale»

Les avocats de Thione Seck restent persuadés que la seule décision qui s'impose est de « renvoyer » l’auteur compositeur et son co-prévenu « des fins de la poursuite sans peine, ni dépens ». Me Ibrahima Mbengue souhaite qu'un tel jugement tiré de ce que les faits reprochés au lead vocal du Ram Daan ne sont pas établis, soit rendu. La défense estime que le père de Waly Seck est victime d'une « cabale » et d'un « complot orchestré ».



Le chanteur et son présumé complice Alay Djité ont vécu un nouvel épisode judiciaire, devant le tribunal correctionnel de Dakar ce jeudi. Après presque cinq heures de procès, le dernier mot est revenu à la défense dans une ultime tentative pour obtenir la liberté totale du père de Waly Seck, qui a comparu libre devant le juge.



Le président Maguette Diop a annoncé qu'il rendrait sa sentence le lundi 23 mai prochain. Le magistrat qui a jusqu'à cette date pour délibérer, se prononcera sur les exceptions soulevées ça et là. La président du tribunal a, après cinq heures de plaidoiries contradictoires, levé l'audience, face au procureur qui a requis 2 ans de prison dont 8 mois ferme contre Thione Seck et 5 ans de prison ferme contre Alay Djité...