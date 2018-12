Affaire de faux billets : Ngaaka Blindé libéré !

Ngaaka Blindé est libre. Le rappeur était devant le juge correctionnelle, ce jeudi.

Il a été arrêté, il y a un an, pour détention de faux billets à hauteur de 5 millions de Frs CFA.

Face au juge, le rappeur reste sur sa position : « Si je savais que c’était une infraction, je n’allais pas me procurer ces billets imprimés », s’est-il défendu.

En effet, ces faux billets devraient servir pour le tournage d’un clip d’après son entourage.

Toutefois, le rappeur a ému le public venu assister au procès, lorsqu’il a fondu en larmes suite à une question de son avocat.

Sa sentence prononcée, le public a laissé exploser sa joie entre pleurs et ouf de soulagement : l’émotion était palpable.