Affaire de faux billets : Condamné en appel, Thione Seck se pourvoit en cassation.

« Malheureusement, on va devoir remettre ça... On s’y attendait. » Dakaractu a appris de sources concordantes, confirmant une information de Me Ousmane Sèye, que le lead vocal du Ram Daan se pourvoyait en cassation.







« Nous allons déposer un pourvoi en cassation contre la décision de la cour d'appel. Nous ne sommes pas d’accord de l’annulation partielle du procès-verbal de l’enquête préliminaire. Soit on annule, soit on n’annule pas. Il y a une mauvaise interprétation du règlement n°5 de l'Uemoa, relatif à la présence d’un avocat dès l’interpellation. Il y a une violation flagrante des droits de la défense », regrette Me Sèye, avocat du chanteur.







En première instance,Thione Seck a été renvoyé des fins de la poursuite pour cause de nullité du PV d'enquête préliminaire et non-respect du règlement n°5 de l'Uemoa, relatif à la présence d’un avocat dès l’interpellation.