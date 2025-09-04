Affaire de diffamation : Cheikh Mbacké Gadiaga est libre

À l'instar de « Khalifa Rappeur », Cheikh Mbacké Gadiaga a retrouvé la liberté cet après-midi. Il avait été placé sous mandat de dépôt après avoir été convoqué par la Section de recherches de la gendarmerie, située à la caserne Samba Diéry Diallo.



Son arrestation faisait suite à une plainte pour diffamation déposée par le maire de Ouakam. Cheikh Mbacké Gadiaga avait publié une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, dans laquelle il dénonçait la mise en fourrière de son véhicule par la mairie, alors qu'il estimait l'avoir correctement garé sur un parking de la cité Cheikh Amar.



Il est à noter qu'un collaborateur de Cheikh Mbacké Gadiaga était également poursuivi dans cette affaire.