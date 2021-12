"Depuis un certain temps, la Poste traverse une crise multiforme, grandissante et accentuée au fil des années par une piètre communication du SNTPT qui a fini de détériorer les relations interprofessionnelles, heurter les consciences, fragiliser notre entreprise, ameuter la clientèle et décourager les partenaires. Les causes de cette situation trouvent leur explication dans la ligne Syndicale du Sntpt", dénonce El Hadji Al Marame Faye, chargé de communication du Syndicat National des Agents de la Poste (SYNAP).



En conférence de presse, après celle avortée hier à cause de l'injonction du Sntp, les camarades de Marame Faye de dire que "les problèmes de la Poste résultent de l’inconscience et la médiocrité de ces pseudos cadres qui ont tari toutes les ressources de la boîte pour ensuite crier au scandale en désertant les vraies responsabilités du moment".



Alex Manga est gravement malade. "Nous demandons sa libération et celle des autres codétenus car ils sont emprisonnés par le fait d'une manipulation organisée", regrettent les postiers affiliés à la Synap.



L'affaire de la Poste est loin d'être un détournement font-ils savoir, parlant plutôt d'un recouvrement. "Nous déplorons la thèse du complot orchestré par l'ex DG de Poste Finance". "La médiocrité érigée en règle, Saliou Fédior et son camarade Ibrahima Sarr ont organisé ce complot contre Abdoulaye Faye du SYNAP qui n’est chef du centre financier de Dakar que depuis un an"...