Affaire d'hypothèque et d'abus de confiance : Un Baye Ciss peut cacher un autre Baye Ciss.

Une affaire d'hypothèque d'un immeuble appartenant à un certain Baye Ciss, au niveau d'une banque de la place, attraite à la barre du tribunal correctionnel de Dakar, est relayée ce matin par des journaux de la place.



Dans le libellé, l’affaire oppose M. Ciss à un ami du nom de J. A. et est relative comme on l'a annoncé un peu plus haut à une affaire de faux et usage de faux, d'escroquerie, d'abus de confiance, de complicité de ces chefs, etc...



Joint au téléphone pour les besoins d'un recoupement, l'homme d'affaires de Kaolack, Baye Ciss dit être mêlé ni de près de loin à cette affaire. Et d'ajouter qu'il s'agit peut-être d'une personne qui porte le même nom que lui comme quoi un Baye Ciss peut en cacher un autre.



À noter que l'affaire implique plusieurs personnes et est mise en délibéré au 25 novembre prochain...