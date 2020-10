Affaire d'escroquerie : Les précisions de la cellule de communication de Médina Baye.

Depuis quelques jours des Allégations attestant qu'un jeune homme répondant au nom de Baye Kouta arrêté par les éléments de la Section Recherches de la gendarmerie serait le chauffeur du tout nouveau Khalif de Médina Baye.



Sur ce, la Cellule de Communication de Médina tient à apporter des précisions par rapport à cette fausse information publiée dans la presse. En effet B. Kouta vivait chez l'actuel khalif il y a neuf ( 09) ans de cela. Et depuis lors ni le Khalif, ni les membres de sa famille n'ont eu aucun rapport avec l’accusé. Le Khalif de Médina Baye, guide moral de tous les disciples de la Fayda Tijaniyya d'ici et d'ailleurs, invite les fidèles à se conformer aux enseignements de Cheikh Al Islam qui se résument aux recommandations du Saint Coran et de la Sunna (tradition du prophète Mouhamed (psl).





Serigne Cheikh Ahmed Tidiane El hadji Barham Niass

Chargé de communication du Khalif de la Fayda Tidjaniyya Cheikh Mouhamadoul Mahy Ibrahim Niass.