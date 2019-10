Affaire Zamalek - Génération Foot : La CAF veut faire rejouer le match au Caire...

Suite et pas fin dans l'affaire génération Foot contre Zamalek. Après leurs démêlés suite à l'annulation du match retour, prévu au Caire, dans des circonstances douteuses voire pas du tout Fair-Play, les Egyptiens pointés du doigt par le camp Sénégalais, refusent d'assumer ce qui semble être une lamentable tentative de déstabilisation ratée.



Dans cette affaire qui secoue le Football Africain, précisément la CAF que préside le controversé Ahmad Ahmad, les premières décisions tombent. La CAF qui avait tardivement réagi, avait par la suite pris le dossier en main avec l'ouverture d'une enquête, vient de lâcher sa décision...



En effet, l'instance dirigeante du football Africain semble opter pour une nouvelle programmation dudit match retour de ligue des champions CAF, à la date du 24 octobre 2019 à 20h00 GMT au Caire. Selon le comité d'organisation des compétitions interclubs de la CAF, le club Égyptien, Zamalek devra officialiser au plus tard le 12 octobre le lieu et la date de ce match retour contre Génération Foot.



En outre, il est prévu que l'ensemble des frais de voyage du club Sénégalais GF seront totalement pris en charge par la CAF. Des dispositions qui semblent aller dans le sens de trouver une issue à ce litige qui est très loin d'aboutir à un règlement à "l'amiable."



Si l'on en croît certaines indiscrétions, les dirigeants de générations Foot attendent de recevoir une notification officielle en bonne et dûe forme avant de porter la réplique. Et, Mady Touré le président de GF ainsi que Talla Fall le chargé de communication, sont plutôt pour une victoire sur tapis vert, en leur faveur. Ils estiment jusque là avoir été dans la légalité et le respect du règlement de la CAF ce qui est loin d'être le cas du Zamalek. Dès lors, le camp Sénégalais attend de la CAF de solides arguments juridiques qui pourraient motiver pareille décision.