Affaire Thione Seck : La Bceao réclame le franc symbolique

Dans l’affaire de faux billets impliquant Thione Seck et Alay Djité, la Banque centrale des états de l'Afrique de l'ouest (Bceao) a engagé des poursuites contre l’auteur compositeur et son présumé complice.



L'affaire a conduit à un procès, tenu ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Dakar. Après les interrogatoires, la parole est revenu à Mes Mbaye Sall et Moussa Sarr, avocats de la Banque centrale. Seulement, les conseils n'ont réclamé au nom de leur cliente que le franc symbolique à titre de dommage et intérêt.



« Le faux monnayage et le trafic de capitaux gangrènent notre société. Peu importe s'il s'agit de dollars, euros ou cfa, la Banque centrale a le droit de se constituer partie civile. Dans ce dossier, l'imputabilité des faits ne fait l'ombre d'aucun doute. Le dossier fait suite à un renseignement. Les enquêteurs ont eu vent de cela et ils ont fait un suivi. C'est sur ces entrefaites que Thione a été arrêté ainsi qu'Alaye Djité. Thione Seck a été appréhendé avec des faux billets en euro et en dollars appartenant à Alaye Djitté », a d'emblée soutenu Me Mbaye Sall l'avocat de la partie civile, représentant de la Bceao. Qui déplore la mauvaise foi du mis en cause.



Son confrère de la partie civile a pour sa part, dénoncé le manque de courage du mis en cause. Me Moussa Sarr est d’avis que la banque s'est constituée partie civile parce qu'elle a subi un préjudice moral. Avant de conclure, il a invité le tribunal à "le retenir dans les liens de la prévention pour détention de faux billets de banque et association de malfaiteurs.