Affaire Téliko : L’UMS plaide encore la réforme du Conseil supérieur de la magistrature.

À la suite de l’audience du Conseil de discipline du Conseil supérieur de la Magistrature qui s’est tenue le 30 novembre 2020, le Comité national composé du Bureau de l’UMS et des représentants des comités de ressort de Dakar, Saint-Louis, Kaolack, Thiès et Ziguinchor, s’est réuni le vendredi 4 décembre 2020 au siège de l’UMS pour examiner et apprécier la situation.



Et selon le communiqué issu de cette rencontre, le Comité de continuer à exprimer sa solidarité sans faille et à réitérer son soutien sans réserve au Président Souleymane Téliko « pour le courage, le sens de l’engagement et la détermination avec lesquels il s’acquitte de la mission que lui ont confiée ses pairs ».

Le Comité national a attiré l’attention sur la nécessité de préserver l’unité et l’esprit de solidarité au sein des acteurs de la justice en général et des magistrats en particulier, pour la défense des principes et des questions essentielles.



À cet égard, il invite le Bureau à prendre toutes initiatives utiles pour préserver ces acquis. Il a aussi exprimé ses remerciements à tous les avocats qui se sont constitués spontanément pour la défense du Président Téliko,

Pour finir sur cette affaire, le Comité souligne « l’exigence de garder résolument le cap dans la défense et l’illustration des principes qui garantissent l’indépendance de la justice, conformément à la mission dévolue à l’UMS ». Dans ce cadre, il a invité le Bureau à continuer à œuvrer pour le plaidoyer et la mise en œuvre des réformes que les acteurs de la justice appellent de leurs vœux, notamment « la fin de la discrimination sur l’âge de la retraite et la modification des dispositions actuelles qui peuvent placer les magistrats dans une situation de précarité constitutive d’une menace à leur indépendance ; mais aussi la réforme du Conseil supérieur de la magistrature et en particulier, l’instauration de l’appel à candidature en vue de favoriser la transparence et l’équité dans la gestion de la carrière des magistrats ». Mais aussi et enfin l’amélioration de la pension des magistrats retraités.