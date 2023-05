Affaire « Sweet Beauté » : l’audience est ouverte en l’absence de Ousmane Sonko

C’est finalement à 10 heures que le président de séance a appelé à la barre l’affaire communément appelée « l’affaire sweet beauty » dans une salle moins remplie que d’habitude. Une ouverture faite en l'absence du principal accusé qui matérialise sa désobéissance civique. Ousmane Sonko est absent de la salle mais certains de ses avocats sont sur place. Il s’agit de Me Ciré Clédor, Ly, Me Moussa Sarr, Me Étienne Dione et consorts.





Il faut noter que dans cette affaire, le leader de Pastef n’est pas le seul inculpé. La propriétaire du salon de massage, Ndèye Khady Ndiaye est aussi inculpée pour diffusion diffusions d’images contraires aux bonnes mœurs, incitation à la débauche et complicité de viol.