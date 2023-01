Affaire Sweet Beauté devant la chambre criminelle : La Motion de soutien des députés de Yewwi Askan Wi à Ousmane Sonko

Le groupe parlementaire de la coalition Yewwi Askan Wi se joint au membre de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi, Ousmane Sonko pour le soutenir dans cette affaire «Sweet Beauté». Une affaire qui est déjà passée à une vitesse supérieure après l’ordonnance du juge d’instruction, Omar Maham Diallo. Ce dernier, clôturant l’instruction, renvoie Ousmane Sonko et Adji Sarr devant cette juridiction des chambres criminelles, pour jugement.

Mais face au refus du leader de Pastef de ne pas aller en procès, la coalition Yewwi Askan wi hausse le ton et compte barrer la route au régime de Macky Sall. En conférence de presse ce matin, Birame Souleye Diop, Ahmed Aïdara, Abass Fall et tous les autres députés de Yewwi optent pour la résistance comme le leader du Pastef : «Nous sommes prêts avec Ousmane Sonko pour faire face à cette dictature rampante perpétrée par Macky Sall. Nous appelons tous les sénégalais épris de justice de rejoindre le mouvement contre la démocratie pour faire face au régime» laisse entendre Ahmed Aïdara. Ce dernier est suivi par son collègue, Birame Souleye Diop qui abonde dans le même sens en disant que «la volonté de Yewwi ne sera jamais abrégée. Ousmane Sonko ne sera pas plus loyal que nous» estime le président du groupe parlementaire de Yewwi.