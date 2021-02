Affaire « Sweet Beauté » - Révélations sur Sidy Ameth Mbaye : sa relation avec Adji Sarr et son père retraité à l’Asecna.

L'Affaire Sweet Beauté du nom de l’Institut où a eu lieu le viol présumé de l'employée Adji Sarr par le Président de Pastef, Ousmane Sonko, connaît un rebondissement.



En effet les avocats de Sonko veulent la déposition d’un des témoins présenté comme une personnalité membre de Benno Bokk Yaakaar.



Dans la lettre adressée au Président de l’Assemblée Nationale, dont le bureau se réunit ce matin, les conseils de Sonko s’intéressent à lui. Mais qui est Sidy Ameth Mbaye, âgé de 29 ans et décrit comme un proche du pouvoir?



Dakaractu a pu percer le mystère. En effet, identifié comme celui qui a « transporté » Adji Sarr la nuit des faits vers une destination inconnue, son témoignage pourrait être décisif. Il a été d’ailleurs déjà interrogé par la section de recherches de la Gendarmerie.



Les enquêteurs lui ont demandé cours de l’interrogatoire s’il avait des parents qui sont du côté du pouvoir. Il avait répondu par l’affirmative. « Sama papa bou ndaw est dans Bby » (un frère à mon père) leur avait-il répondu. Sidy Ameth Mbaye est en réalité le fils de Pape Médoune Mbaye, un cadre retraité à l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique (ASECNA).



Mais quelles sont les relations entre Sidy Ahmet Mbaye et l’employée de l’Institut « Sweet Beauté »? Dakaractu tient de ses radars, qu’il a même été intimement lié à A. Sarr. Les deux tourtereaux se seraient rencontrés lorsque cette dernière était vendeuse dans une boutique dans le même quartier où habitait Mbaye. Dans Liberation, il est indiqué qu’il « était un ami de longue date de Adji Sarr qu’il a épaulée. »



Était-il au courant des présumés viols dont sa copine accusait Ousmane Sonko ? On présume qu'elle avait dû lui raconter toute l’histoire. En tout cas, si les avocats de la défense obtiennent gain de cause, on pourrait recueillir des informations capitales sur la personne qui semble avoir vu A. Sarr en personne, après cette fameuse nuit. Wait and see...