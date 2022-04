Affaire Sweet Beauté / Ndeye Khady Ndiaye à sa sortie d’audition : « celle en face de moi aujourd'hui n'étais pas Adji Sarr (…) Je mets tout entre les mains de Dieu »

La confrontation entre la présumée victime de viol de Ousmane Sonko, Adji Sarr et son ancienne patronne à Sweet Beauté s’est terminée tard dans la soirée du jeudi au vendredi.



A sa sortie d’audition, la patronne de Sweet Beauté s’est dit tout mettre entre les mains de Dieu. Elle n’a pas, cependant, hésité à déclarer face à la presse « celle que j’ai vue aujourd’hui n’est pas la Adji qui était à la Section de recherches. Je n’ai pas reconnu Adji Sarr aujourd’hui on dirait c’est une ivoirienne que j’ai vue. Je me remets à Dieu. Je rends grâce à Dieu et je mets tout entre ces mains. Je remercie tout le monde pour le soutien. Je n’ai pas peur car il n’y a de force que Dieu. Le seul pouvoir éternel appartient au bon Dieu… »