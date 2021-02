Affaire «Sweet Beauté» : Le Grand Parti exprime sa « solidarité » au leader de Pastef et demande de voter contre la levée de l’immunité parlementaire du député.

Le Bureau politique du Grand Parti (BP/GP) exprime son soutien à Ousmane Sonko, accusé de viols répétés et menaces de mort, et réclame le « respect du principe de la présomption d’innocence », selon un communiqué signé par le porte-parole El Hadj Diawara.



« Il exprime toute sa solidarité au Président de Pastef et demande à l’Assemblée nationale et à la justice de notre pays de veiller au respect du principe de la présomption d’innocence et de ses droits constitutionnels », lit-on dans le communiqué.



L’affaire opposant le président de Pastef-Les Patriotes à Mlle Adji Rabi Sarr a été examinée en Bureau politique du GP qui s’est réuni en visioconférence, ce lundi.



« Après de larges échanges, le BP/GP a donné mandat aux députés, membres du Grand Parti, de voter contre la levée de l’immunité parlementaire du député Ousmane Sonko », renseigne la même source.



Le BP/GP a, par ailleurs, lancé un appel pour « la préservation de nos acquis démocratiques et de l’indépendance de la justice qui sont les fondements pour bâtir une société de paix, de concorde nationale et de progrès ».



« La défense des intérêts supérieurs de la nation doit demeurer le pilier de la constitution d’une République forte et solidaire », estiment les membres du Grand Parti.