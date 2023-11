Affaire Sonko devant la cour de justice de la CEDEAO ce vendredi : Les alliés de Ousmane se projettent vers le jour décisif

Le sort du maire de Ziguinchor et candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle sera certainement connu le 17 novembre 2023. Un jour décisif compte tenu des deux affaires qui seront en question, notamment l’annulation de la décision de sa radiation des listes électorales et celle de la dissolution de son parti suite à un arrêté du ministère de l’intérieur.



Les leaders alliés du candidat Ousmane Sonko regroupés dans un collectif dénommé "Lacos" ont lancé « un appel à la mobilisation générale le vendredi 17 novembre 2023 à partir de 15h dans les 46 départements ainsi que dans toute la diaspora. » L’objectif de ce collectif est donc d’exiger la réintégration de Ousmane Sonko et l’annulation de la décision de dissolution de son parti. D’ores et déjà, des lettres d’information vont être déposées dans les préfectures et sous-préfectures concernées...