Affaire Sonko-Mansour Faye / Barth s'en mêle : « Ousmane Sonko est l'homme à abattre... S'il y avait un seul détail sur lui, il serait mort... »

Le fameux audio annoncé par Mansour Faye et balancé par Yakham Mbaye continue d'alimenter la scène politique et même au-delà. C'est actuellement le maire de Mermoz/Sacré-Cœur qui en parle pour, d'abord attirer l'attention sur les intentions du régime actuel à vouloir détruire le leader de Pastef. éIl faut savoir que si ces gens avaient un seul détail sur Ousmane Sonko, il serait déjà mis hors de course... » a-t-il avancé.

Selon ce dernier qui s'exprimait sur la Sen Tv, Sonko est l'homme à abattre désigné par ce régime qui s'acharne contre une personne qui est un homme politique et non un politicien.

« Il faut qu'il soit en mesure de toujours détecter les pièges de toute cette République contre lui. Le seul conseil toutefois que je pourrais lui donner, c'est de savoir qu'il détient quelque chose que Mansour Faye n'a pas » déclare le maire de Mermoz Sacré-Cœur, avant d'ajouter qu'il y'a certes une différence entre la manière dont Sonko fait la politique et la politique faite par un fin politicien comme Macky Sall.

Pour finir, l'édile de Mermoz/Sacré-Cœur estime que le leader de Pastef doit rendre grâce à Dieu parce que l'Apr est son ...premier mouvement de soutien.