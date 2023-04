Affaire Sonko-Mame Mbaye Niang : Idrissa Seck se réjouit d'un procès sans pression, dans une parfaite stabilité

Idrissa Seck a ensuite indiqué, par rapport à la justice qui est souvent au banc des accusés, « que tous les citoyens devaient avoir un traitement égal face à la justice quels que soient leurs rang, origine ou fortune ».

Se réunissant ce dimanche, le secrétariat national du parti Rewmi a donné son avis sur la tournure du procès en diffamation relatif à l’affaire des 29 milliards du Prodac. Le président du parti Rewmi, Idrissa s’est réjoui du fait que cela se soit tenu dans la paix et la sérénité. « Le seul rôle de l’exécutif dans cette procédure était de fournir la puissance publique au pouvoir judiciaire afin que celui-ci conduise sa mission sans pression, grâce à un déploiement optimal des Forces de Défense et de Sécurité chargées d’assurer la sécurité des biens et des personnes et la stabilité du pays », lit-on dans le communiqué parcouru à Dakaractu.