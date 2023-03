Affaire Sonko-Mame Mbaye Niang : Aïda Mbodj et le And Saxal Liguey condamnent la violence exercée sur Ousmane Sonko et interpelle l’autorité

Membre de la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi, celle qui est surnommée « Linguère » par ses camarades de coalition s’adresse à la communauté nationale et internationale. Par le canal de l’Alliance Nationale pour la Démocratie, Saxal Liggéey qu’elle dirige, Aïda Mbodj condamne, sans réserve, « l'arbitraire et la brutalité que les Forces de Défense et de Sécurité ont, une nouvelle fois, exercé ce jeudi sur Ousmane Sonko, président de PASTEF, Les Patriotes », à l’occasion du procès sur l’affaire supposée des 29 milliards du PRODAC.







Selon Aïda Mbodj, c’est une énième bavure, au-delà de consacrer un recul démocratique sans précédent, qui remet fondamentalement en cause l'exercice de la liberté individuelle encadré par la Constitution et les traités internationaux ratifiés par l’État du Sénégal.







Dans le souci de la préservation des acquis démocratiques, le parti And Saxal Liguey apporte son soutien indéfectible à Ousmane Sonko et à ses militants et sympathisants. Mais exige par ailleurs, de la part des autorités étatiques, l'application immédiate d'une gouvernance respectueuse de l'ordre public dans toutes ses composantes.