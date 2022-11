Affaire Sonko - Adji Sarr : Pape Mahawa Diouf tire sur Sonko et dévoile le leadership et la vision de Macky Sall

À l'occasion de sa rencontre avec ses sympathisants et militants, après leurs deux défaites dans la commune de Yoff et la ville de Dakar, durant les locales et les législatives dernières, le coordonnateur de la cellule Communication de BBY s'est prononcé sur la sortie du leader de Pastef Ousmane Sonko, qui a accusé beaucoup de responsables politiques de la mouvance présidentielle, et évoqué un complot. Selon Pape Mahawa Diouf, cette affaire est entre deux citoyens lambda, et la justice sénégalaise tranchera...

Pape Mahawa Diouf affirme que l'opposition sur tous les terrains aura en face d'elle une réponse équidistante, et personne ne peut accéder au pouvoir avec la violence.

"Ces gens, leur objectif général est de saboter le Sénégal, c'est inacceptable, nous, nous sommes engagés pour le sauver, nous sommes pour le Sénégal, pour l'Afrique...", a annoncé Pape Mahawa Diouf.

Il termine en affirmant que leur modèle c'est le président Macky Sall, mais vouloir accepter des modèles violents, c'est inacceptable, ce n'est pas du militantisme, c'est le chaos...