Affaire Sonko-Adji Sarr : La coordination de Pastef Malika dit non au procès et rejoint son leader pour la résistance

Pour venir à bout de leur objectif qui est de porter le projet du parti africain du Sénégal pour la travail, l’éthique et la fraternité (Pastef) très haut, les militants et souteneurs de Ousmane Sonko se disent déterminés à en découdre avec les détracteurs en face.

Depuis sa dernière sortie appelant à la résistance avec la fameuse expression « Gatsa Gatsa », Ousmane Sonko qui rejette toute accusation dans cette affaire, appelle à la résistance face à ce qu’il considère comme une machination politique organisée contre sa personne.



En conférence de presse hier, la coordination des militants de Pastef à Malika a lancé l’alerte. Moustapha Ndao, coordinateur général appelle ses camarades à constituer un bouclier autour de leur leader Ousmane Sonko : « Ce procès dont on parle ne doit pas avoir lieu. Tous les éléments dans ce dossier montrent à suffisance que ce régime est dans une dynamique de liquider Ousmane Sonko. Nous ne comptons pas céder à cette forfaiture » dénoncent les partisans du maire de Ziguinchor qui s’organisent pour « une non-tenue du procès ».



« Nous sommes les héritiers de toutes les révolutions. Nous sommes prêts à être le trait-d’union entre l’Afrique soumise et l’Afrique debout. Il va falloir passer sur nos cadavres pour liquider Ousmane Sonko, car ce procès est un simulacre », avertit le coordonnateur de Pastef à Malika rappelant que le plus important, « c’est le projet et non la personne de Ousmane Sonko ».