Affaire Sonko / Adji Sarr-Amnistie de Khalifa et Karim Wade : La position de Bougane Guèye Dany sur les 3 affaires.

Invité du nouveau numéro de l’Entretien, le président du mouvement Guem Sa Bop sans langue de bois, s’est prononcé sur les cas de l’ancien ministre sous Wade et de l’ancien maire de la ville de Dakar.



Karim Wade et Khalifa Sall pour les nommer, pour participer de nouveau au jeu politique, devront bénéficier d'une révision de leurs procès. « Nous ne sommes pas dans un pays où les hommes politiques restent des intouchables. En retour, par des calculs politiciens, ils parviennent toujours à jouer de sales tours aux sénégalais », avance Bougane Guèye Dany en précisant que les amnistier, signifierait que les deux concernés verraient leurs chances politiques s’envoler.



Pour ce qui est du probable procès soulevé dans l'espace politique et qui concerne l’affaire Sonko/Adji Sarr, le leader de Guem Sa Bop livre sans fioritures sa pensée...