Affaire Sonko-Adja Sarr : Le Collectif pour la promotion et la protection des droits des femmes et des filles s’inquiète sur le sort de la jeune femme.

Suite aux accusations de Mme Adja Sarr contre M. Ousmane Sonko pour des faits de « viols répétés et de menaces de mort », le collectif pour la promotion et la protection des droits des femmes et des filles s’indigne du traitement partisan qui est fait de cette affaire. Le collectif condamne fermement le déséquilibre et le parti pris flagrant.



En effet, tout comme l’accusé est présumé innocent, conformément aux principes généraux qui guident toute procédure pénale, la plaignante mérite des égards et protection de par la loi.



À travers un communiqué sorti ce mardi, le collectif soutien que Mme Adja Sarr doit dans cette affaire jouir de tous ses droits, notamment l’accès à une justice équitable.



« Nous avons malheureusement constaté que l’attention est plus tournée vers le présumé auteur que vers la présumée victime, et que des tentatives de décrédibilisation de sa parole vont même jusqu’à porter atteinte à sa dignité. »



Ainsi, les membres du collectif, en leur qualité de militantes en contact permanent avec les victimes de violences sexuelles, disent qu’il est inconcevable que Mme. Sarr subisse ce lynchage médiatique qui nuit à sa sécurité physique et à sa santé mentale. Elles demandent que l’affaire soit élucidée en toute transparence conformément aux lois et règlements en vigueur.