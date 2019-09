Affaire Sainte Jeanne d’Arc : « Les députés sont bien impliqués dans le dossier (...) c’est l’État qui doit prendre ses responsabilités » (HD Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké)

La sortie du khalife générale des tidianes sur la mesure d’interdiction du port du voile à l’institution Sainte Jeanne d’Arc a été bien saluée par le député Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké, selon qui le guide est dans son rôle. Toutefois, même si l’interpellation de Serigne Mbaye Sy Mansour à l’endroit des parlementaires pour s’impliquer dans la procédure a été bien entendue, Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké relève que celui-ci n’a pas toutes les informations sur le dossier. Il précise que l’Assemblée nationale a bel et bien pris connaissance de l’affaire depuis le début et mène une médiation à travers sa commission éducation. ‘’La Commission doit d’ailleurs rencontrer ce mercredi 11 septembre le ministère de l’éducation et l’institution pour poursuivre les discussions’’, a confié le coordonnateur de Bokk Guis Guis dans le département de Mbacké. ‘’Nous sommes en train de jouer notre rôle, mais nous avons des limites’’, s’est défendu le député avant de pointer un doigt accusateur vers les autorités étatiques. ‘’C’est l’État qui doit prendre ses responsabilités car l’agrément de l’institution émane de l’autorité, mais l’on constate une faiblesse de la part de nos dirigeants’’, a martelé l’honorable député.