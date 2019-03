Affaire Saër Kébé : Le jugement rendu le 10 avril

Saër Kébé sera fixé sur son sort le 10 avril. Le juge Massamba Sène de la chambre criminelle en a décidé ainsi. Ce, au terme des débats d'audience qui auront occupé toute la matinée du mercredi 27 mars.

Poursuivi pour actes de terrorisme et apologie du terrorisme, l'élève Saër Kébé a plaidé non coupable, même s'il reconnaît avoir posté les commentaires qui sont à l'origine de sa comparution. Le 24 avril 2015, il a menacé les États-Unis et Israël de représailles après des bombardements dont la bande Gaza a été victime.

Le substitut du procureur, Adji Fatou Diouf a requis cinq ans de travaux forcés contre l'accusé. Les avocats quant à eux, ont plaidé la relaxe au bénéfice du doute.