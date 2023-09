Affaire Rwanda vs Sénégal : Le coach Cissé et le Dtn Mayacine Mar montent au créneau !

Après la guerre des communiqués et quelques jours de tiraillements entre la fédération sénégalaise de football est celle rwandaise concernant le pays qui devait recevoir la rencontre retour entre les deux des sélections (dernière journée éliminatoires can 2023.) Aliou Cissé, l’entraîneur des Lions du Sénégal et le directeur technique national de la fédération sénégalaise, Mayacine Mar se sont prononcés sur le sujet, ce vendredi, à l’occasion de la publication de la liste de joueurs convoqués pour jouer contre l’Algérie (12 septembre à Diamniadio) en match amical.



C’est Aliou Cissé qui interviendra en premier pour d’abord préciser que pour ce qui est de la sélection bis envoyée à Kigali : « Je n’ai pas confectionné cette liste. Il faut qu’on laisse Malick Daf (coach u20) et Pape Thiaw (coach sélection locale) travailler. Cela fait huit ans que je suis là j'ai eu à faire des intérims pour aider nos sélections… Le sport de haut niveau c’est aussi des opportunités, aujourd’hui ce groupe à l’opportunité d’aller au Rwanda parce que nous avons travaillé dur pour qualifier notre équipe dès la 4eme journée. Avant ce n’était pas le cas… Cela nous permet d’ouvrir l’équipe nationale, de voir ce dont ces jeunes sont capables. Ce groupe qui va aller au Rwanda, c’est l’avenir de l’équipe nationale du Sénégal » fera comprendre El Tactico.



Pour le directeur technique national, Mayacine Mar le Sénégal est parfaitement en phase avec sa politique sportive tout en respectant les règles du jeu. «Nous sommes déjà qualifiés contre une équipe qui est déjà éliminée. Ce match n’a pas d’enjeux… Il y aura une équipe nationale du Sénégal qui sera présente au Rwanda c’est le plus important. Quels sont les joueurs qui y seront ? Ce n’est pas le plus important… On n’a pas forcément besoin d’amener toutes les stars de l’équipe au Rwanda» a répondu le Dtn, d’un ton ferme !