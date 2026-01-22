Affaire « Propos insultants » : Le Dr Mansour Diop serait introuvable après une plainte de son confrère Ousmane Cissé

Un différend oppose actuellement deux figures du secteur de la santé au Sénégal : le Dr Mansour Diop et le Dr Ousmane Cissé. Cette affaire, qui prend une tournure judiciaire, soulève des interrogations sur le respect des procédures légales et la responsabilité des professionnels de santé.







Selon nos informations, le Dr Ousmane Cissé a déposé une plainte contre son confrère, le Dr Mansour Diop, pour des propos qu’il juge insultants à son encontre. Suite à cette plainte, les autorités policières ont convoqué le Dr Diop pour recueillir sa version des faits. Cependant, depuis cette convocation, le médecin mis en cause serait introuvable et ne se serait pas présenté devant les forces de l’ordre, selon les déclarations d’Alioune Diagne, observateur de cette affaire.







Une situation inhabituelle qui soulève plusieurs questions au sein de l’opinion publique et du milieu médical. Pourquoi un professionnel de santé éviterait-il de répondre à une convocation officielle ? S’agit-il d’une crainte face aux procédures judiciaires ou aux conséquences potentielles de ses déclarations ? Mystère et boule de gomme...

