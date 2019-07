Affaire Pétrotim : la Coalition « Benno ak Tanor » accuse l’opposition de tentative de déstabilisation et félicite Aliou Sall

La Coalition « Benno ak Tanor » s’est félicitée de la démission d’Aliou Sall de la direction de la Caisse des dépôts et consignations pour permettre à la justice de faire son travail et favoriser la manifestation de la vérité.

Elle considère que cet acte posé par Aliou Sall à la suite d’accusations de corruption présumée, est le reflet d’un courage politique face à un reportage truffé de mensonges et de contrevérités, saisi au rebond par une opposition revancharde qui n’arrive pas à digérer sa cuisante défaite du 24 février 2019.

Selon cette coalition, les réponses pertinentes fournies par Aliou Sall lors de sa conférence de presse du Lundi 03 Juin 2019 montrent clairement le caractère tendancieux du reportage de BBC qui n’a pas voulu tenir compte des réponses qu’il a apportées par le biais de ses avocats. Aussi, le mémorandum produit par le gouvernement de la République du Sénégal, le 05 juin 2019, rétablissant la vérité par le rappel chronologique de la procédure d’attribution dans le dossier PETRO-TIM LTD concernant les blocs Saint-Louis Offshore profond et Cayar Offshore profond, qui devait servir à taire les velléités d’une opposition malhonnête, en mal de popularité et qui ne cherche qu’à ‘’brûler’’ le pays.



C’est pourquoi, la Coalition Benno ak Tanor souscrit à la décision du gouvernement, par le biais du Ministre de la justice, de saisir le Procureur général de la cour d’appel de Dakar pour l’ouverture d’une enquête portant sur les faits. Ainsi, l’occasion est donnée à tous ceux qui détiennent des éléments sur la question de les mettre à la disposition de la justice.



Par tous ces faits, Benno ak Tanor considère que le documentaire de la BBC et la récupération qui en a été faite par une certaine partie de l’opposition minoritaire, au-delà de la personne de Aliou Sall, ne visent qu’à déstabiliser le Sénégal au moment où toutes les forces vives et conscientes du pays ont répondu favorablement à l’appel au dialogue inclusif fait pour le Président Macky Sall.

Elle a enfin appelé tous les citoyens sénégalais à se mobiliser par tous les moyens pour défendre la République, des tentatives de déstabilisation par des forces obscures qui s’appuient sur des marionnettes avides de pouvoir qui ont perdu toutes les élections auxquelles elles ont participé depuis l’avènement du président Macky Sall au pouvoir en 2012.