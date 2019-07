Affaire Pétrotim : « c'est un scandale international... Une enquête parlementaire doit être ouverte! » (Cheikh Bara Doli)

Alors que les députés procédaient ce dimanche 30 juin à l'examen du projet de loi n°10/2019 portant loi de finances rectificative pour l'année 2019, l'affaire dite Pétrotim a aussi été au cœur des discussions. Et le président du groupe parlementaire Liberté et démocratie parlera de "scandale international".

Serigne Cheikh Bara Doly estime qu'une commission d'enquête parlementaire devrait être mise en branle. « Je ne peux pas concevoir qu'une enquête parlementaire ait été ouverte pour 94 milliards alors que dans ce cas d'espèce où l'enjeu est beaucoup plus énorme (6.000 milliards) que les députés ne puissent pas en ouvrir une », se désole t-il.

Il a aussi évoqué les trous à coup de milliards et la dette intérieure de l'État du Sénégal. À ce titre, Cheikh Bara Doli d'exiger que les ressources pétrolières soient entre les mains des sénégalais...