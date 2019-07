Affaire Pétrotim : Mamadou Lamine Diallo chez Me Wade

Le leader de Tekki, le député Mamadou Lamine Diallo, a été aperçu chez Me Abdoulaye Wade cet après-midi. Pour sûr, cette visite de l'un des chantres de la lutte contre la dilapidation des ressources naturelles n’avait rien d’une visite de courtoisie.

D’autant plus que l’ancien Président, très intéressé par les questions de pétrole et de gaz, a promis de tenir une conférence prochainement sur ces sujets. L’unité de l’opposition sur le scandale Sall/Timis se renforce...