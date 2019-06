Affaire Pétrotim / Atépa recadre les détracteurs de Frank Timis : " Qu'on arrête de diaboliser l'homme d'affaires! S'il s'est fait une somme de 10 milliards de dollars sur notre dos, c'est parce que nous sommes des "Thiouné"

L'architecte n'a aucunement été tendre avec ceux qui estiment que l'homme d'affaires Roumain a une réputation sulfureuse.

Pou lui, "Il faut arrêter de diaboliser l'homme et penser à revoir la gestion de nos ressources pour l'intérêt du pays".

L'architecte est même allé plus loin en 2012 pour apporter des éclairages : "On s'est retrouvé en Sierra Léone, un pays qui s'est trouvé à 5,6% de croissance économique en 2011 à 51% en 2012 et cela à cause de Frank Timis. Personnellement je n'ai rien contre lui. Quelle que soit sa réputation, il faut savoir gérer ses négociations", rappelle t-il.

Et Atepa de continuer à revoir les contrats car il est "inacceptable que nous nous fassions avoir par quelqu'un qui se procure 10 milliards de dollars sur notre dos", s'indigne l'ancien collaborateur de Wade qui faisait face à la presse après son entretien avec les enquêteurs de la brigade des affaires générales de la Dic.