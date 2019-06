Affaire Pétrotim : Atépa auditionné durant 6heures à la DIC

Pierre Goudiaby Atépa vient de sortir de la brigade des affaires générales, un démembrement de la division des investigations criminelles (DIC) logé au palais de justice de Dakar. L'architecte a été entendu ce jeudi 20 juin de 10h 45 à 16h, soit près de six tours d'horloge par les enquêteurs.

Cette audition fait suite au présumé scandale à hauteur de dix milliards de dollar US rapporté par la journaliste Maeina Jones de la chaine BBC Afrique mettant Aliou Sall, frère du président Macky Sall au banc des accusés.

À ce titre, l'appel à témoin a pour objectif de dénicher et collecter toutes les preuves attestant l'existence ou non d'une malversation financière dans l'attribution des blocs pétroliers et gaziers.

Atépa ne s'est pas adressé à la presse, mais un de ses porte parole affirme qu'il fera une déclaration dans les prochaines heures.