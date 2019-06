Affaire Pétrotim : « Dans la plupart des pays, le pétrole a été un facteur de division ; Ça ne doit pas être le cas au Sénégal » (M. Albé Ndoye, Responsable APR)

L'affaire Pétrotim continue de faire couler salive et encre. Le pouvoir, l'opposition et la société civile se livrant à une guerre sans merci. Pour le maire de la ville de Rufisque-Est, par ailleurs responsable politique de l'APR, M. Albé Ndoye, il estime que la communication autour de cette affaire pose problème. Ainsi il invite les uns et les autres à faire très attention. En effet, "dans la plupart des pays, le petrole a été un facteur de division, mais ça ne doit pas être le cas au Sénégal", a t-il souhaité...