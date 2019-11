Affaire Petro-Tim : Souleymane Ndéné Ndiaye et Samuel Sarr auditionnés ce jeudi par le Doyen des juges.

Souleymane Ndéné Ndiaye et Samuel Sarr seront auditionnés ce jeudi sur le rôle de l’Etat dans l’attribution des blocs pétroliers et gaziers de Saint-Louis et Cayar, en 2012. Susceptibles de donner des informations sur les faits, l’ancien Premier ministre et ministre de l’Energie sous Wade vont être entendus en tant que témoins potentiels.



L'audition, à huis clos, commencera à 9h30 et durera environ deux heures et trente minutes. Le Doyen des juges a notamment auditionné depuis lundi, l’ancien DG de la Douane Boubacar Camara, Birahime Seck du Forum Civil, l’ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye, entre autres, au sujet de l'information judiciaire relative au scandale de Petro-Tim.



Le magistrat instructeur, qui a reçu le dossier du parquet, a décidé d’ouvrir une information judiciaire sur les accusations de malversation, de conflits d’intérêts liés aux contrats pétroliers et gaziers signés par le Sénégal. Tout en optant pour un appel à témoins. Ainsi avait-il invité toutes les personnes qui détiennent des informations sur l’affaire à venir déposer.