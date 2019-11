Affaire Petro-Tim : Le Doyen des juges a reçu une plainte contre la chaîne britannique BBC

D’ailleurs, l’administrateur Socé Ndiaye a été entendu ce jeudi par le magistrat instructeur. « La convocation du Doyen des juges fait suite à la déposition que j’avais faite à la DIC (Division des investigations criminelles) dans le cadre du dossier du pétrole et du gaz. J’ai réitéré mes propos tenus à la DIC le 18 juin dernier », a déclaré Socé Ndiaye, à sa sortie d’audition. Conformément à l’appel à témoin lancé par le juge du premier Cabinet, Socé Ndiaye s’est volontairement rendu chez le Doyen des juges pour faire sa déposition.



Sa plainte fait suite à la diffusion sur le réseau de la chaine de télévision BBC, du lundi 03 au vendredi 07 juin 2019, un documentaire intitulé « The 10 Billion Energy scandal ». Dans ce documentaire, la chaîne britannique a utilisé des séquences vidéo d’une capsule réalisée par UNI’COM Sénégal le 14 octobre 2016, lors d’une manifestation de la coalition « Manko Waatu Sénégal ».



« La BBC, de ce fait, a utilisé des images qui ne lui appartiennent pas pour illustrer son documentaire », lit-on dans la plainte de l’administrateur de UNI’COM Sénégal. Mieux, l’avocat du requérant a déjà transmis une mise en demeure au Médiateur interne de la BBC via DHL. Ensuite, une assignation en responsabilité est transmise par voie d’huissier.