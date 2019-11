Affaire Petro-Tim : L’ancien PM Abdoul Mbaye et Birahime Seck du Forum Civil auditionnés ce mardi.

L’ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye et Birahime Seck du Forum Civil sont attendus ce mardi au bureau du Doyen des juges. Sans qu'ils soient directement impliqués, ils seront entendus comme témoins, au sujet de l'information judiciaire relative au scandale de Petro-Tim.



Ces deux personnalités susceptibles de donner des informations sur les faits, viendront déposer chez le magistrat instructeur. Depuis l’ouverture des auditions, plusieurs témoins ont été entendus par le procureur lui-même et par les officiers de police judiciaire de la Division des investigations criminelles (DIC).



Et cette affaire Petro-Tim, relancée par la chaîne BBC, fait l’objet de mille spéculations. À chaque audition d’un témoin, le jeu des devinettes bat son plein. Affaire à suivre...